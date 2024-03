Lucas Guimarães sobre bastidores do SBT: “Silvio Santos assiste tudo”

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, vai estrear no SBT, em maio deste ano, como apresentador do programa Eita Lucas. O influenciador não escondeu a ansiedade e deu detalhes de seu novo trabalho, revelando os bastidores da emissora.

“Sempre sonhei com a televisão! Minha maior referência sempre foi o Gugu Liberato. Todos os quadros que eu faço são espelhados nele. Só dei o meu jeitinho mais moderno, diferente, do jeito que as pessoas gostam. É um programa com muitas expectativas, mas eu fico muito feliz”, contou Lucas à Splash, do portal UOL.

Lucas Guimarães

Lucas Guimarães é um influenciador casado com Carlinhos Maia Reprodução

Carlinhos-Maia-Lucas-Guimarães-Carnaval

Lucas e Carlinhos Reprodução/Instagram

foto-Carlinhos-Maia-Lucas-Guimarães

Carlinhos e Lucas não se desgrudaram durante o aniversário de Guimarães Lucas Ramos / Brazil News

Lucas-Guimarães-Fetiche

Lucas Guimarães Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se levantam e trocam selinho no Podcats – Metrópoles

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se levantam e trocam selinho no Podcats YouTube/Reprodução

O influenciador ainda afirmou que Silvio Santos segue acompanhando tudo, mesmo afastado do SBT. “Sei que Silvio assiste tudo. E uma coisa que eu sei é que, se ele não gostasse, não iria pro ar. Ele ainda acompanha e o que ele não gosta ele tira do ar e não deixa rolar”. Atualmente, Daniela Beyruti, filha do apresentador, está comandando a emissora.

Lucas aproveitou para falar sobre a chegada de influenciadores em um canal tradicional. “Tudo precisa ser reinventado. A Dani é surreal. Ela viu a necessidade de transformar. Não mudar o que já está dando certo como Portioli e Eliana. Mas a gente tem muito o que agregar. Não estou lá para roubar o lugar de ninguém”.