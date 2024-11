Lucas Lima acumula dívida de condomínio e apartamento pode ir à leilão

Lucas Lima, ex-marido de Sandy, pode acabar perdendo um apartamento que comprou em Campinas, no interior de São Paulo, por falta de pagamento.

De acordo com informações do jornalista Alessandro Lo-bianco, o músico acumulou uma dívida referente a seis meses não pagos de condomínio. O valor total é de R$ 2,7 mil.

Ainda segundo as informações, a Justiça não consegue encontrar Lucas Lima para ser intimado sobre a ação de cobrança. Diante disso, o condomínio solicitou que, caso ele continue sem ser encontrado, que o apartamento seja penhorado e vá à leilão.

Durante o A Tarde é Sua, apresentado por Sonia Abrão, Lo-bianco destacou que é possível que o músico nem saiba da dívida existente. No entanto, fez o alerta para que ele quite o débito e evite acabar perdendo o imóvel.

Aparição rara com o filho

Na última sexta-feira (15/11), Lucas Lima apareceu com o filho, Theo, de 10 anos, curtindo o show de Linkin Park, no Allianz Parque. O registro foi publicado pelo próprio artista nas redes sociais. O jovem apareceu montado nos ombros do pai.

“É pra isso que eu treino! De novo o universo me obrigando a usar a palavra ‘vibe’… Assistir o show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda… bah vidão, tu é muito tri. Agora são só memórias, quiroprata e dorflex”, escreveu o músico.