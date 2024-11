Lucas Lima se manifesta e ironiza suposta dívida de condomínio

Lucas Lima decidiu usar as redes sociais para se manifestar sobre uma suposta dívida de condomínio. O caso veio à tona na última quarta-feira (20/11), depois da ameaça de penhora de um de seus apartamentos.

“Fui informado pela imprensa de que sou procurado pela Justiça, uma grande surpresa”, ironizou o ex-marido de Sandy. O débito seria de R$ 2,7 mil, referentes a seis meses de inadimplência.

O músico debochou e ainda aproveitou para passar a agenda de shows: Estarei hoje, às 20h, no ginásio municipal de Novo Mutum [no Mato Grosso], caso a Justiça esteja com dificuldades de me encontrar”.

No entanto, mesmo brincando com o assunto, Lucas não falou se é verdade ou não que esteja devendo o condomínio do imóvel, que está localizado em Campinas, interior de São Paulo.

As informações foram divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, durante o A Tarde é Sua, apresentado por Sonia Abrão na RedeTV!. O jornalista destacou que é possível que o músico nem saiba da dívida existente. No entanto, fez o alerta para que ele evite perder o imóvel.

Ainda segundo Lo-Bianco, a Justiça não consegue encontrar e intimar Lucas Lima. Diante da situação, o condomínio solicitou que, caso o artista continue sem ser localizado, o apartamento seja penhorado e vá a leilão. Eita!