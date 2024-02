Lucas Lucco desafia Popó após nocaute em Bambam: “Basta aceitar”

Lucas Lucco resolveu desafiar Acelino “Popó” Freitas após o lutador nocautear Kleber Bambam. Os dois lutaram na madrugada do último domingo (25/2) e Popó fez o ex-BBB “beijar a lona” em apenas 36 segundos.

“Pensei muito antes de vir aqui gravar esse vídeo, vi a luta esse final de semana do Popó contra o Bambam e eu estou mais do que certo de que depois de desafiar essa pessoa aqui hoje, nesse vídeo, eu vou chocar o mundo”, afirmou o cantor sertanejo em um vídeo compartilhado no Instagram nesta segunda-feira (26/2).

O artista ressaltou que o desafio era direcionado ao campeão mundial de boxe Popó. “Você está desafiado cara”, seguiu.

Entretanto, tudo não passava de um jogo de marketing. Lucco usou a disputa para promover a marca de suplementos da qual é dono.

“Eu te desafio, Popó, a provar o whey de cookies da minha marca, 100% whey. Também tem o whey de musse de maracujá, muito gostoso, e tem também o whey de chocolate com avelã. E para manter sua força, a creatina também, além do nosso E3W. E se você não quiser provar, Popó, não prova não, está tudo bem”, finalizou o sertanejo.

Na legenda, ele ainda brincou: “Basta você aceitar, Popó Freitas”.

Popó nocauteia Bambam em 36 segundos e web cai na zoação O aguardado combate entre Acelino “Popó” Freitas e Kleber Bambam nos ringues, após meses de provocações mútuas, durou 36 segundos. Na madrugada deste domingo (25/2), a torcida foi ao delírio ao ver o pugilista aposentado nocautear o ex-BBB em uma luta relâmpago.

O duelo foi o mais aguardado do Fight Music Show 4, em São Paulo.

Após uma sequência de socos fulminantes de Popó, Bambam cambaleou nas cordas e o juiz decretou nocaute técnico.

O ex-boxeador celebrou a vitória. “Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar”, afirmou Popó.

A web, claro, não perdoou e choveram memes nas redes sociais logo após a surra que Bambam levou.

Pouco mais de dois meses após anunciar uma pausa da carreira para cuidar da saúde mental, Lucas Lucco falou sobre quando deve voltar aos palcos. O artista foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e resolveu interromper a agenda de trabalho por um tempo.

“Estou com muita saudade [dos palcos] também, mas ainda não sei [quando voltarei a fazer shows]. Pode ser que logo”, disse o cantor como resposta a uma pergunta de um fã no Instagram. Ele comentou ainda que existe um preparo para ele retorno: “Vamos estruturar certinho para poder voltar melhor ainda”.

Além disso, o sertanejo garantiu que o período de descanso tem sido tranquilo e contou como tem se sentido. “Estou bem, mesmo sabendo que a minha condição não tem cura. Tem que estar sempre atento, na luta, bem acompanhado. No mais, está tudo certo.”