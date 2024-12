Lucas Lucco publica vídeo íntimo e diz que foi sem querer: ‘Mostrei demais’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Lucas Lucco filmava ele próprio tomando banho quando se descuidou. Ao perceber que seu pênis tinha aparecido, apagou o conteúdo de sua rede social, mas já era tarde. O vídeo íntimo era o assunto mais comentado da internet na manhã desta quarta-feira (18).

A ideia de Lucco era mostrar sua rotina enquanto conversava com seguidores. Mas o ângulo da câmera estava mais baixo do que deveria, e as partes íntimas do artista apareceram.

Após a repercussão, ele voltou ao perfil para se explicar.

“Estava entrando no carro e falei assim: ‘Gente, meu pênis já está no mundo, não adianta apagar.’ Apaguei, mas do que adianta? Todo mundo já viu, já viu o tamanho. Me afastei, apareceu o ‘bastardo’. Tchau, foi mal”, disse o cantor.

Durante a madrugada, com semblante mais preocupado, Lucco disse que perdeu uma publicidade após a gafe. “Agora que pesou. E no sentido comercial, uma marca, por exemplo, não quis mais ir adiante com um trabalho que já estava marcado”, contou. O artista também negou que tenha feito de propósito.

