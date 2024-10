Lucas marca duas vezes, São Paulo derrota Vasco e se firma na briga pela Libertadores

O São Paulo derrotou o Vasco por 3 a 0 neste quarta-feira (16) em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e ganhou um alívio após a tensão formada na derrota de 2 a 0 para o Cuiabá. A equipe de Zubeldía não começou tão bem, o gigante da colina era superior, mas não conseguir levar perigo, e viu a pequena vantagem que tinha no jogo acabar logo aos 8 minutos, quando, após um erro na saída de bola, Luciano abriu o placar para o São Paulo em sua primeira chegada ao gol de Léo Jardim. O camisa 10 chutou e a bola passou nos meios das pernas do goleiro da equipe carioca. A partir daí o tricolor passou a comandar o jogo. A melhor chance do Vasco no primeiro tempo foi com Philippe Coutinho, após uma jogada de Paulo Henrique, mas na hora do chute o camisa 11 não foi efetivo e mandou cruzado para fora.

Na vola para etapa final o Vasco pressionou nos segundos iniciais, mas após um rebote que enganou o jogador vascaíno, Lucas saiu no contra-ataque e ampliou o placar. E foi da cabeça do camisa 7 que saiu o terceiro gol do São Paulo. Wellington Rato, que tinha acabado de entrar no jogo, bateu o escanteio na medida para Lucas subir e cabecear contra o gol de Léo Jardim e deixar o tricolor ainda mais confortável no jogo e só precisou administrar o resultado para sair com a vitória e dar esperanças ao torcedor sobre conseguir uma vaga direta na Libertadores. Já o Vasco, chegou ao seu sétimo jogo sem vencer, somando todas as competições, e tem uma decisão importante no final de semana contra o Atlético-MG na Copa do Brasil para tentar avançar à final.