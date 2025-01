Lucas Moura brilha, Oscar desencanta e São Paulo bate Corinthians

Após muita chuva e um atraso de meia hora, o clássico entre São Paulo e Corinthians esquentou a noite deste domingo (26/1) no estádio Morumbis, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. E a festa foi da torcida do Tricolor Paulista, que viu a equipe vencer o majestoso por 3 x 1. Lucas Moura marcou duas vezes, Oscar completou o marcador. José Martínez descontou para o Timão.

O próximo compromisso do São Paulo é na quarta-feira (29/1), quando joga contra Portuguesa, no Canindé. Já o Corinthians vai até o Moisés Lucarelli, em Campinas, para jogar contra a Ponte Preta.

Resumo da partida

O clássico começou em alta voltagem, com as duas equipes buscando o ataque e criando chances claras de gol. Nos 20 minutos iniciais, o domínio do ritmo da partida era do Tricolor Paulista. Depois dos 30, foi a vez do Timão assumir o protagonismo e dar trabalho para o goleiro Rafael, que precisou fazer grande defesa após cobrança de falta de Memphis Depay e um milagre depois do zagueiro Cacá cabecear em direção ao gol.

Antes do intervalo, Lucas Moura obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa e manter o placar sem alterações.

O São Paulo começou o segundo tempo pressionando e cercando a área do Corinthians. E não demorou para a estratégia surtir efeito. Com três minutos, Oscar cobrou escanteio na medida para Lucas Moura desviar de cabeça e abrir o placar, 1 x 0.

Mesmo com a vantagem, o Tricolor não diminuiu o ritmo. Aos 10 minutos, Carrillo errou na saída de bola, Luciano tocou para Oscar bater na entrada da área e fazer o segundo. Esse foi o primeiro gol do meia após seu retorno ao São Paulo.

Com 17 minutos o Corinthians descontou. José Martínez aproveitou rebote após cobrança de falta e acertou um chute no ângulo, sem chances para Rafael, 2 x 1. Só que não deu tempo da torcida corintiana comemorar, pois logo após a saída de bola Lucas invadiu a área após tabela com Calleri e fez o segundo dele no jogo, 3 x 1 para o tricolor.

As duas equipes ainda produziram mais algumas jogadas, mas não alteraram o placar.