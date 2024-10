Lucas Paquetá terá depoimento remarcado na CPI das Apostas Esportivas

O depoimento de Lucas Paquetá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foi remarcado para o dia 3 de dezembro. O atleta, que atua pelo West Ham e pela seleção brasileira, foi chamado a esclarecer as alegações de sua participação em um suposto esquema de apostas que teria ocorrido entre 2022 e 2023. O pedido de adiamento foi feito pela defesa do jogador e aceito pela CPI. Atualmente, Paquetá enfrenta uma investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por suposta má conduta em quatro partidas do West Ham. Ele é acusado de ter forçado a aplicação de cartões amarelos para favorecer apostadores. O jogador nega as acusações e optou por não se manifestar perante o Senado. Sua defesa argumenta que a participação na CPI poderia prejudicar seu direito de defesa, uma vez que ele está concentrado em sua audiência na FA, agendada para março de 2025.

A CPI investiga alegações de manipulação de resultados no futebol brasileiro, com ênfase no crescente mercado de apostas esportivas. O nome de Paquetá voltou a ser mencionado após a divulgação de reportagens que relacionam transferências bancárias de seus familiares a Luiz Henrique, jogador do Botafogo, que estão ligadas à investigação da FA. Além de Paquetá, seu tio, Bruno Tolentino, também foi convocado para depor, mas obteve um habeas corpus que lhe permite permanecer em silêncio.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA