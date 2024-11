Lucas Souza confessa ter mentido ao revelar orientação sexual

Mentiu! Lucas Souza revelou não ter dito a verdade ao contar sobre sua orientação sexual. O ex de Jojo Todynho abriu o coração e falou por que disse que era bissexual em uma carta aberta compartilhada nas redes sociais. “Bom gerar essa discussão, sabe?”, comentou.

“Muita gente da comunidade LGBTQIAPN+ começou a me seguir e a me apoiar. Qual era a fala deles: ‘Eu acho que foi de extrema importância você falar sobre esse assunto, porque eu acho que você pode ajudar pessoas’. O meu caso teve uma repercussão nacional, então é bom gerar essa discussão, sabe?”, confessou.

Lucas continuou a explicação: “E pra ver que tem gente que é muito mal resolvida. No início da minha carta aberta, eu já tinha em vista que as pessoas não sabem o que é pansexualidade. Então, eu usei o termo bissexualidade para ser mais fácil e compreensível para as pessoas”.

O ex-Fazenda ressaltou ser, na verdade, pansexual. “O gênero não interfere no seu gostar, no relacionar com a pessoa. Dando um resumão: é uma pessoa que não tem preconceito com ninguém e em relação a nada”, esclareceu.

Na conversa com o colunista Kadu Brandão, Lucas Souza ainda expôs que é muito requisitado tanto por homens, quanto por mulheres: “Eu acho que é 50/50. Se você perguntar da minha vida pessoal, está completamente de lado, parada. Se você me perguntar da minha vida, eu não vou ter novidade nenhum”.

Por fim, o influenciador lembrou que, ultimamente, não tem se relacionado com ninguém. “Acho que tem uns dois meses. Tenho que dar uma movimentada, fazer um auê”, finalizou.

Namorar um homem

Em setembro, Lucas Souza falou abertamente sobre namorar um homem, ao abordar o fim do relacionamento com Jaquelline Grohalski.

“Foi um relacionamento muito saudável, muito respeitoso. Eu estava em um momento em que não estava me sentindo muito bem com algumas situações, e aí a gente terminou”, falou sobre a relação com a campeã da última edição do reality rural da Record.

Lucas completou: “Depois, resolvi essas questões que eu precisava resolver, tornei público [a bissexualidade], fiz uma carta aberta. Só que, depois disso, a gente perdeu um pouco do contato, sabe? A gente não chegou a ter uma vida de casal, de ficar em casa, se curtindo. Foi tudo muito rápido. Independente de tudo que aconteceu recentemente, não vou falar mal”.

Sobre a possibilidade de um relacionamento com um homem, o ex-militar afirmou que, no momento, não pretende ter nada sério com ninguém. “Não descarto a possibilidade, não, é super possível. Mas, no momento, não quero relacionamento. Estou focado na minha vida profissional”, garantiu.