Lucca Fortuna faz de álbum de estreia uma viagem escapista que inclui pop, alternativo e MPB

O álbum de estreia de Lucca Fortuna chega com um lema: “aproveite o presente, confiando no futuro”. Mas muito além do que as canções de “Blu Futura” podem revelar, essa frase diz muito dos objetivos do artista: tirar, por alguns instantes, o ouvinte do caos do cotidiano e levá-lo a uma realidade paralela onde se pode sonhar.

“‘Blu’ é minha cor favorita, o azul, e se refere à minha primeira grande paixão na música, o Blues. Com um intuito de natureza transgressora, ele serviu de premissa para pegar um tipo de música ‘antiga’, tida como triste, e reimaginá-la atribuindo-a felicidade, e em certa dualidade temporal, a levar ao Futuro, que ganha o ‘a’ no final dada a energia romântica desse álbum de alto conhecimento embalado em viagem no tempo”, reflete o artista.

Sobre Lucca Fortuna

Lucca Fortuna, é um cantor, compositor e ator carioca, que através de suas canções românticas, positivas e inspiradoras tem cativado corações e reunido fãs. Iniciou sua carreira solo em 2021, e desde então já possui quatro singles e um álbum intitulado “Blu Futura”, que ganhou um filme com pré-estreia no Cinema e foi lançado 25/10. Seu último projeto, o EP “Blu Futura (One Take, Live in Studio)”, contém versões ao vivo gravadas em TAKE ÚNICO no estúdio em que o álbum foi finalizado, em processo de lançamento, a última faixa “O Que Eu Sinto” já está disponível.

Lucca acredita na música como um instrumento para ajudar a mudar vidas, curar pessoas e levar diversão e uma vibe positiva para o mundo. Seu espírito inovador e sua visão de um futuro melhor estão sempre presentes em suas letras e performances. Com tudo que já realizou até o momento, ele está provando ser um artista versátil, criativo e com um futuro incrivelmente promissor pela frente.