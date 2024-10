Lucho e Arias: Veja como foram os atletas do Bahia nesta Data Fifa

Luciano Rodríguez e Santiago Arias, do Bahia, serviram a Uruguai e Colômbia nesta Data Fifa. Os jogadores do Esquadrão de Aço foram convocados por suas respectivas seleções para jogar a 9ª e 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Luciano Rodríguez – Uruguai

Camisa 17 do Bahia, Lucho foi pouco utilizado por Bielsa em meio a crise que se instaurou na Celeste, entrando apenas aos 45 minutos do segundo tempo na derrota do Uruguai para o Peru. O jogador tocou apenas duas vezes na bola. No empate diante do Equador, na noite da última terça-feira (15), Rodríguez não foi utilizado, ficando no banco.