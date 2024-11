Lucho Rodríguez avalia decisão diante do São Paulo e deixa recado: “Vamos deixar tudo”

Entrevistado do dia na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo, o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, falou em coletiva nesta quinta-feira (31), sobre seu retrospecto e o apoio que tem recebido da torcida do Esquadrão.

“É muito importante para mim receber o carinho do torcedor do Bahia. Me fez sentir esse carinho desde o momento que cheguei. E, na verdade, estou muito agradecido com eles. Estou feliz de poder responder dentro do campo”, comentou.

Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

O camisa 17 também foi perguntado sobre a parceria com Ademir. Juntos, participaram dos três últimos gols marcados pelo Bahia.

“Ademir é um grande jogador. Casa vez que entra se mostra um jogador importante para nós. Fico feliz de ter uma boa relação dentro e fora de campo com ele”, declarou.