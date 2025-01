Luciana da Look Gás faz história e assume presidência da Câmara Municipal de Prado

A política de Prado testemunhou um momento histórico nesta quarta-feira (1º). A vereadora Luciana Pires de Oliveira, popularmente conhecida como Luciana da Look Gás (@luciana_lookgas_vereadora), rompeu barreiras ao ser eleita a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Prado para o biênio 2025-2026.

Luciana, que já havia conquistado o título de vereadora mais votada em 2024 com expressivos 1.134 votos, agora escreve um novo capítulo ao assumir o comando do Poder Legislativo. Sua trajetória inspiradora ecoa o desejo de renovação e representatividade, elementos essenciais para um cenário político mais inclusivo.

A eleição ocorreu logo após a cerimônia de posse dos vereadores eleitos para o mandato de 2025-2028. Em uma votação marcada pela convergência de forças políticas, Luciana consolidou sua liderança ao lado de uma Mesa Diretora que promete imprimir um ritmo dinâmico e progressista ao Legislativo municipal.

“A presença feminina na política não é apenas uma conquista pessoal, mas uma vitória para todas as mulheres que desejam ocupar espaços de poder”, afirmou Luciana em seu discurso de posse. Com a missão de liderar em um período desafiador, ela sinalizou o compromisso de estreitar o diálogo com a população e fortalecer o papel fiscalizador e propositivo da Câmara.

Luciana da Look Gás personifica uma nova era no Legislativo de Prado, onde tradição e inovação se encontram para construir um futuro mais promissor para todos. Sua liderança representa não apenas um marco, mas um impulso para que outras mulheres acreditem na força de sua voz e ocupem os espaços que lhes pertencem por direito.