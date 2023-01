Luciana Gimenez compartilha momento em que foi resgatada após acidente

Luciana Gimenez sofreu um grave acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, com os filhos Lorenzo e Lucas Jagger. Após passar por uma cirurgia e ficar internada em um hospital local, a apresentadora já teve alta. Neste domingo (15/1), a comunicadora compartilhou o momento em que foi resgatada no meio da neve e aproveitou o momento para desabafar.

“A primeira coisa que veio na minha cabeça no momento do meu acidente, foram meus filhos. Mesmo com a maior dor que já senti, eu só pensava em colocá-los no meu campo de visão e também não gritar, pois não queria que eles se assustassem. Me veio um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido. Estava ferida e só queria ter certeza que eles estavam bem”, explicou Luciana.

Luciana publicou uma foto de momentos antes do acidente

Luciana Gimenez

Luciana Gimenez

“Pode parecer muito louco, mas a minha vontade ali era levantar e achá-los. Acho que a mistura de toda aquela dor e esse instinto de proteção, me tiraram um pouco da consciência real. Logo Lucas chegou, ao mesmo tempo que eu dizia para ele pedir ajuda, pois não queria que ele tivesse que se responsabilizar por nada ali, eu queria mantê-lo ali, ao meu lado, seguro, pois não era o papel dele cuidar de mim, mas sim eu cuidar dele”, revelou.

Na sequência, a apresentadora elogiou o filho Lucas, do casamento com Mick Jagger. “Hoje, mais consciente, vejo o quanto a criança que ainda acho que tenho em casa, virou um homem. Lucas manteve a calma e tentou me acalmar enquanto tentava pedir ajuda pelo celular. Nossa união sempre foi muito grande, brinco que Lucas é o filho que é meu, porque somos parecidos, complementares. Lorenzo é a nossa emoção, o coração”, disse.

Luciana Gimenez relatou que ouvia, claramante, a voz de Lucas. “Enquanto eu tentava segurar minha perna e via que ela não se sustentava, só ouvia o som de sua voz dizendo: calma, mamãe, vai ficar tudo bem. Esse momento recordo já terem outras pessoas, mas o incrível é que mesmo tendo mais gente falando, a voz do Lucas era a que se destaca, era como se sua voz fosse meu guia, meu conforto”,

“Mãe é sempre mãe, não importa a situação. O que me deu forças, com certeza, foi ter os meus meninos ali, saber que tinha que ficar boa por eles”, relatou.

Por fim, a apresentadora relembrou do que ouviu do filho Lorenzo. “Eu nunca, nunca, em tempo algum, vou esquecer a frase que ouvi do Lorenzo quando começaram a me preparar para descer a montanha: vai dar tudo certo com você, mamãe! Vamos estar com você. Naquele momento eu tive certeza que daria tudo certo, foi ali que consegui me acalmar mais, foi ali que tive mais certeza, da única certeza que tenho: sempre vamos estar juntos, aconteça o que acontecer”, completou.