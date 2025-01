Luciana Gimenez desabafa sobre trauma após acidente: “Eu venci”

Luciana Gimenez usou as redes sociais, no último sábado (11/1), para desabafar sobre seu trauma após ter sofrido um acidente de esqui, que resultou em lesões graves. A apresentadora contou que foi um período difícil e celebrou seu retorno ao esporte após dois anos.

“Nem sei como explicar os sentimentos que estou tendo agora. Nunca imaginei que pudesse sentir tanto medo de algo, e também nunca pensei que pudesse querer tanto voltar a fazer uma coisa. Hoje, para mim, foi uma grande vitória. O medo era palpável: minha boca tremia, meus braços estavam tensos, minha perna parecia gritar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei: ‘Luciana, você vai conseguir’”, iniciou.

Luciana afirmou na publicação que voltar a esquiar foi um marco em sua vida, o que a fez sentir-se vitoriosa. Segundo a modelo, o acidente trouxe muitos aprendizados, mas superá-los foi uma conquista ainda mais significativa.

“Vim sem grandes pretensões. Gradualmente, fui me convencendo. Coloquei a bota, tirei um dia para me acalmar, me acostumei com a ideia… e hoje resolvi tentar. Todo mundo que já passou por um trauma ou uma situação muito difícil sabe que, quando enfrentamos, descobrimos uma força que nem sabíamos ter”.

A apresentadora terminou o desabafo agradecendo a todas as pessoas que acreditam que “é possível vencer os medos”. “Sou imensamente grata por tudo que passei e, principalmente, por conseguir recuperar-me. Amanhã será um novo dia, mas hoje eu venci!”.

