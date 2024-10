Luciana Gimenez grava edição especial de game show de Marcelo Carvalho

Prestes a completar 25 anos no ar, a RedeTV! está preparando uma celebração em grande estilo, com toda uma programação especial, com direito a entrevistas exclusivas e conteúdos inéditos. Nos últimos dias, uma dessas gravações agitou os bastidores da emissora: pela primeira vez, Marcelo de Carvalho reuniu Luciana Gimenez e João Kléber em seu game show.

E a Coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, detalhes da gravação. Nesta edição especial do Mega Sonho, que promete surpreender o público, os apresentadores animaram o palco em um clima de descontração e bom humor, ajudando os participantes na emocionante disputa pelo tão sonhado prêmio de R$ 1 milhão.

Nos bastidores, a filmagem foi marcada por risadas e sintonia entre o apresentador e os convidados, que se divertiram enquanto se preparavam para os desafios do jogo.

Na última etapa, Luciana Gimenez e João Kléber ainda roubaram a cena ao protagonizar momentos hilários para fazer com que os concorrentes decifrem as palavras ocultas utilizando apenas mímicas e expressões corporais.

Luciana Gimenez, Marcelo Carvalho e João Kléber são clicados durante as gravações do Mega Sonho RedeTV!/Divulgação
Luciana Gimenez, Marcelo Carvalho e João Kléber posam juntos e sorridentes na RedeTV! RedeTV!/Divulgação
Marcelo de Carvalho Reprodução
Marcelo de Carvalho Divulgação
Marcelo é um dos donos da RedeTV! Divulgação

Luciana Gimenez é envolvida em golpe virtual

Luciana Gimenez foi vítima de um crime virtual no fim de agosto. Ela registrou boletim de ocorrência a fim de resolver a situação. Uma conta no Instagram tem utilizado a imagem e a voz da apresentadora para, por meio de um vídeo produzido por inteligência artificial, divulgar descontos de roupas, acessórios e calçados da marca de luxo Prada.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, ao boletim registrado por Gimenez no dia 25 de agosto. No documento, constam as informações do crime de estelionato. A página em questão é chamada de “Outlet Brazil” e usa um vídeo falso da artista para divulgar os produtos. Luciana não tem qualquer vínculo com o perfil e nunca gravou tais conteúdos.

Luciana Gimenez já acionou o corpo jurídico de sua equipe para tomar todas as medidas cabíveis em relação ao caso. Os advogados da comunicadora também estão tentando entrar em contato com a Meta, responsável pelo Instagram, para que a empresa tome atitude, já que, além da artista, pessoas estão sendo prejudicadas por acreditarem em um conteúdo que se trata de um golpe.

À coluna Fábia Oliveira a apresentadora afirmou que se trata de uma prática fraudulenta. “A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade à evolução, mas pessoas de mau caráter tem usado a inteligência artificial para praticar crimes. Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA, falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe!”, declarou.

Luciana Gimenez completou: “Essas pessoas são criminosas e eu, junto ao meu corpo jurídico, estamos tomando as medidas legais. Conto com a ajuda da Meta para tirar essas publicações do ar”.