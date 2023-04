Luciana Gimenez sobre término com Renato Breia: “Continuamos amigos”

Luciana Gimenez usou suas redes sociais para anunciar o fim do namoro com o economista Renato Breia. Em um post feito nos Stories, a apresentadora deixou claro que os dois seguem sua relação como amigos.

“Eu e Renato terminamos, mas continuamos amigos. Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem o nosso momento de privacidade. Com amor, Lu”, escreveu.

Luciana Gimenez e Renato BreiaReprodução/Instagram

A última aparição dos dois foi no dia 17 de março, no show do Coldplay, que aconteceu em São Paulo.

O casal, que estava junto desde 2021, vivia uma relação sadia, que chegou a ser contestada pelos internautas, após o rapaz passar o carnaval sozinho, em Salvador.

“Temos uma relação sadia e eu, inclusive, iria junto, se não fosse o acidente. Eu confio na nossa relação e jamais iria proibir alguma coisa”, disse ela, na época, para a Revista Quem.