Luciano Camargo grava DVD gospel com participação de Mattos Nascimento e Maria Marçal

Luciano Camargo, de 51 anos, grava nesta quarta-feira (13) seu primeiro DVD gospel, “Unidos pela Fé”, no Qualistage, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Conhecido por sua trajetória de três décadas ao lado do irmão Zezé di Camargo na música sertaneja, Luciano dá um novo passo em sua carreira ao se dedicar a este projeto solo e de caráter religioso.

O evento promete reunir grandes nomes da música gospel e secular, com destaque para a participação de Mattos Nascimento, ícone do gospel nacional. Luciano destaca a honra de ter Nascimento ao seu lado, lembrando que ele representa um exemplo de vida cristã e musicalidade para muitos. Além dele, o projeto conta também com a presença de Maria Marçal e da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, trazendo uma diversidade de estilos e experiências ao palco.

A ideia de misturar o gospel com seu legado sertanejo reflete, segundo Luciano, uma continuidade em sua vida e carreira, marcando uma fase onde a fé se tornou central. Ele, que se converteu em 2020, afirma que seu propósito como artista agora é levar a palavra de Deus, motivado pela influência de sua mãe, missionária, e da esposa, Flávia Camargo. “Eu sigo sendo cristão dentro e fora do palco”, diz ele, enfatizando que sua transformação também se reflete na relação com os fãs, alguns dos quais, segundo ele, começaram a frequentar cultos após seus conselhos.

Apesar do novo projeto, Luciano assegura que a dupla com Zezé continuará, mas ele deixa claro que se sente guiado por uma missão maior. “Se for da vontade de Deus, aceitarei o caminho que Ele tiver para mim.”

O DVD “Unidos pela Fé” é mais do que um trabalho musical; é uma realização de um chamado espiritual. Para Luciano, é uma forma de testemunhar sua fé e inspirar aqueles que o acompanham, convidando-os a “correr para o Senhor” em meio aos desafios da vida.

