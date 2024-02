Luciano Huck critica Lula por comparação entre Israel e Hitler

Apresentador, que é judeu, disse que espera que o presidente repense sua posição e “silencie vozes antissemitas a sua volta”

Apresentador Luciano Huck disse ser a favor do Estado da Palestina e de Israel reprodução/Instagram @rioinnovationweek – 5.out.2023

PODER360 18.fev.2024 (domingo) – 22h38



O apresentador Luciano Huck disse lamentar a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que comparou as operações israelenses na Faixa de Gaza ao que Hitler fez com os judeus na 2ª Guerra Mundial. Em sua conta no X (ex-Twitter), Huck falou que o conflito na região “não é remotamente parecida com o Holocausto” e que espera que o petista “repense a sua posição”.

Huck, que é judeu, disse que a declaração de Lula não contribui para a pacificação na região.

“O que acontece em Gaza hj é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável.”

Eis a postagem:

