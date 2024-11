Lucilene Caetano deixa a UTI após 18 dias de internação

Nesta terça-feira (12/11), a assessoria de Lucilene Caetano divulgou mais um boletim médico sobre seu estado de saúde. A apresentadora da Band foi internada no dia 26 de outubro, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Ela está grávida de 16 semanas.

De acordo com a nota enviada para a coluna Fábia Oliveira, a comunicadora segue “evoluindo com melhora progressiva do quadro, com alta da UTI para semi-intensiva. O bebê está bem”.

A equipe ainda contou que Lucilene expressa seu desejo de sair da maternidade 100% recuperada e só retornar para o nascimento de sua filha.

“Ela e sua família agradecem pelas mensagens de apoio e orações e pedem que continuem enviando boas energias para sua plena recuperação”, pontuaram.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Lucilene Caetano Foto: Reprodução 2 de 7 Lucilene Caetano Foto: Reprodução 3 de 7 Lucilene Caetano Reprodução 4 de 7 A comunicadora está grávida de 16 semanas Reprodução 5 de 7 Lucilene foi diagnosticada com pneumonia Reprodução 6 de 7 Ela é contratada da Band Reprodução 7 de 7 Lucilene Caetano está internada na UTI Instagram/Reprodução

Lucilene Caetano foi diagnosticada com pneumonia, em decorrência de Influenza B. Nas redes sociais, a jornalista chegou a contar que teve um derrame pleural nos dois pulmões, em decorrência da infecção respiratória.