Lucro da Petrobras sob Lula tem queda de 33,8%

Estatal registrou lucro de R$ 124,6 bilhões em 2023 e decidiu limitar distribuição de dividendos

Resultado de 2023 foi o 2º maior da história da petroleira estatal; na foto, o navio-plataforma P-69 da Petrobras Agência Petrobras

Eric Napoli 7.mar.2024 (quinta-feira) – 23h37



A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023, o 2º maior da história da empresa, segundo balanço financeiro publicado nesta 5ª feira (7.mar.2024). O montante é 33,8% inferior ao reportado em 2022, quando a companhia havia lucrado R$ 188,3 bilhões. Eis a íntegra (PDF – 1 MB).

A expectativa do mercado era de um resultado positivo da petroleira devido aos relatórios já divulgados de vendas e produção. A apreensão com a divulgação dos números anuais estava na apresentação dos dividendos.

A diretoria da estatal informou que encaminhou à AGO (Assembleia Geral Ordinária), que ocorrerá em 25 de abril, uma proposta de distribuição de dividendos equivalentes a R$ 14,2 bilhões. Se houver aprovação, os dividendos totais de 2023 alcançarão R$ 72,4 bilhões.

Segundo apuração do Poder360, o conselho da maior empresa brasileira ficou dividido em relação à distribuição dos proventos aos acionistas. Conselheiros governistas propunham a retenção dos dividendos extraordinários –pagamento extra que as empresas fazem aos seus investidores– enquanto os minoritários sustentavam os proventos.

A decisão final foi de não pagamento dos extraordinários. A notícia frustrou investidores, o que fez com que as ações da estatal na Bolsa de Nova York caíssem 10% nas operações pós-mercado nesta 5ª feira.

A Petrobras informou que o recuo nos lucros se deve à queda de 18% no preço internacional do petróleo em comparação ao ano anterior, mas que mesmo assim a empresa teve resultados expressivos em produção e operação de novas plataformas.

“Mesmo neste cenário mais desafiador, batemos recordes atrás de recordes de produção, aumentamos os investimentos, reduzimos a dívida financeira e colocamos em operação quatro novas plataformas neste primeiro ano de gestão. Tudo isso com menor intensidade de emissões e mais eficiência. Por isso, celebramos as conquistas de 2023 e compartilhamos os ganhos com a sociedade brasileira”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Na comparação com 2022, a receita líquida da Petrobras diminuiu 20,2%. Fechou em R$ 512 bilhões. O Ebitda –lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização– recuou 23% ante 2022 e ficou em R$ 262,2 bilhões.