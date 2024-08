Lucy Alves e Indira Nascimento anunciam o fim do namoro

Inidira Nascimento anunciou, pelo X, o fim do namoro com a também atriz Lucy Alves. Ela ainda aproveitou para exaltar o relacionamento que teve com a artista e pediu carinho de seus seguidores.

“O tempo que passei com a Lucy Alves foi muito importante e especial pra mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a artista e a mulher que ela é”, declarou.

“Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco”, encerrou. O texto publicado por Lucy Alves foi o mesmo de sua ex-namorada.

Lucy Alves e Indira Nascimento assumiram o namoro em fevereiro

Lucy Alves

Lucy Alves encanta público durante apresentação na Bahia

Indira Nascimento

A assessoria de Lucy Alves confirmou que ela e a também atriz Indira Nascimento estão namorando. As duas foram vistas juntas pela primeira vez no camarote Folia Tropical, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (13/2).

Assim como Lucy Alves, Indira também participou de Travessia (2023) e Um Lugar ao Sol (2021). Não se sabe, ainda, quando o relacionamento começou, mas tudo indica que tenha sido antes do ano novo.

Na virada do ano, Indira compartilhou uma foto em frente ao mar e uma mensagem de feliz Ano Novo. Lucy estava entre as pessoas marcadas na publicação, ao lado da família e amigos de Indira.

“Não existe lugar melhor para se estar, do que se estar em Paz. Desejo que 2024, seja um ano repleto de amor, presença e expansão de consciência para todos nós! Gratidão por tudo, amo vocês”, escreveu.