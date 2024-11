Ludmilla anuncia gravidez da esposa, Brunna Gonçalves, durante show

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, está grávida. O anúncio da gestação foi anunciado neste sábado (9) durante o show da turnê Numanice 3, em São Paulo. Depois, a notícia circulou nas redes sociais das duas. Em um comunicado, a assessoria da cantora brincou com o nome da turnê da artista: “Numababy a caminho”.

Ludmilla e Brunna estão casadas desde o fim de 2019. Elas tinham anunciado o relacionamento em julho do mesmo ano. Conforme o G1, no vídeo exibido no show, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança, em movimentos suaves.