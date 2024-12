Ludmilla e Brunna distribuem cestas básicas em Duque de Caxias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ludmilla e Brunna Gonçalves decidiram fazer um Natal diferente: o casal distribuiu cestas básicas em Jardim Gramacho, bairro mais pobre de sua cidade natal, Duque de Caxias (RJ).

A bordo de um caminhão, Ludmilla entregou 16 toneladas de alimentos para a população do bairro, conhecido por abrigar, até 2012, o maior lixão a céu aberto da América Latina.

“Sempre fiz questão de ajudar, mas nunca compartilhei isso por aqui. Desta vez, resolvi mostrar porque acredito que o bem pode se espalhar”, escreveu a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Brunna, que fez imagens da esposa, ficou emocionada com o gesto. A dançarina está grávida de uma menina, a primeira filha com Ludmilla.

As famílias fizeram fila para receber as cestas, e claro, tentar chegar pertinho da artista.

Leia Também: Cachorro de Anitta some na noite de Natal: ‘ainda vai me matar do coração’