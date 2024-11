Ludmilla e Brunna Gonçalves querem manter sigilo sobre previsão do nascimento do bebê: “Coisa só nossa”

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves vivem um momento especial, a primeira gravidez. A gestação, que se tornou pública no final de semana, foi tema de uma das matérias especiais do Fantástico no domingo (10) e a funkeira revelou que irá manter sigilo quanto a previsão da data de nascimento da criança. “Isso é uma coisa que a gente ainda não quer falar agora”, contou.

Segundo Brunna, a ideia é que o casal consiga viver um momento exclusivo, já que se trata de duas pessoas públicas. “É, a gente só quer guardar esse momento para gente, para pelo menos ter uma coisa só nossa, sabe?”.

Ludmilla e Brunna viajaram para os Estados Unidos em 2023 para darem início ao tratamento para a fertilização in vitro. O casal optou pelo método ROPA, sigla para Recepção de Oócito da Parceira. Desta forma, um óvulo da Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da Brunna.

No papo, Brunna contou que se apressou para saber o resultado e comprou vários testes de farmácia. “Eu fui na farmácia, comprei vários testes. E depois do quarto dia, eu comecei a fazer os testes. Eles dão nove dias de tolerância. Para dar positivo, nove dias. No quarto dia, eu já comecei. E aí, sozinha, fiz o teste, negativo. Eu falei: tá. É normal”.