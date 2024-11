Luedji Luna participa de projeto com Orquestra Sinfônica Brasileira e Adriana Calcanhotto

A cantora baiana Luedji Luna participou, no último sábado (2), da apresentação do Projeto Aquarius, no Rio de Janeiro, dedicada ao pianista Arthur Moreira Lima, morto na última quarta-feira (30). A artista subiu ao palco ao lado de Adriana Calcanhotto e da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Segundo a coluna Ancelmo.com, do jornal O Globo, durante a apresentação, Luedji cantou músicas de seu repertório como “Banho de folhas” e “Asas”, além de compartilhar um dueto com Adriana Calcanhotto, “Fico assim sem você”.