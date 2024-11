Luigi Cini brilha e conquista título do Vert Battle em Natal

O curitibano Luigi Cini não deu chances aos adversários e conquistou o Vert Battle, torneio de skate vertical disputado neste domingo (3/11), na Arena das Dunas, em Natal. Cini pontuou 88,33 e terminou com o título. O medalhista olímpico Augusto Akio ficou em terceiro, com 83 e Diego Takasi terminou em 2º após pontuar 85,33.

A competição foi realizada durante o evento Tamo Junto BB, realizado na capital potiguar. A estrutura foi montada do lado de fora do estádio, que foi construído para a disputa da Copa do Mundo de 2014.

Luigi fez voltas consistentes, mostrando sua habilidade ao longo do percurso. No entanto, sua segunda volta foi a que garantiu o título. Cini não economizou nos aéreos e terminou a disputa na primeira colocação..

O vertical não faz parte da programação das Olimpíadas. Nas últimas duas edições, a competição contou com a disputa do skate street e do park. Mesmo assim, a modalidade ainda é uma das mais tradicionais do skate.

No sábado, Raicca Ventura ficou com o título no feminino. Helena Luarino fechou a disputa na 2ª colocação e Manuela Tomitake ficou em 3º.