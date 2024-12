Luigi Mangione passa por audiência de extradição nos EUA

O caso que chocou os Estados Unidos deu um novo passo com a prisão de Luigi Mangione, suspeito de assassinar Bri Thums, CEO da United Health. Mandoni, de 26 anos, foi detido e levado a julgamento na Pensilvânia. Durante sua primeira audiência que aconteceu ontem (10), ele demonstrou resistência, gritando com policiais e repórteres ao chegar ao tribunal. Por meio de seu advogado, Mandoni expressou sua discordância com a extradição para Nova York, onde enfrenta acusações de assassinato. Especialistas acreditam que, apesar de sua resistência, a transferência para Nova York deve ocorrer em breve, embora possa atrasar o processo.

O crime ocorreu em 4 de dezembro, quando Bri Thums foi fatalmente baleado em frente ao hotel onde estava hospedado em Nova York. A polícia descreveu o ataque como direcionado, e Mandoni foi encontrado com armas, uma das quais pode ter sido usada no crime. Durante a investigação, documentos apreendidos, incluindo um manifesto escrito à mão, revelaram que Mandoni via o assassinato como uma resposta à corrupção na indústria de saúde. Ele acusava os “parasitas” do setor de merecerem tal destino. Além das acusações de assassinato, Mandoni enfrenta acusações de porte de armas e falsificação de documentos na Pensilvânia.

O caso tem atraído atenção não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, devido à natureza do crime e à posição de destaque da vítima. A equipe de reportagem da Jovem Pan está acompanhando de perto o desenrolar do caso, que promete ser um processo longo e complexo.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA