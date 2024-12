Luigi Mangione se declara inocente de assassinato do CEO da UnitedHealthcare em tribunal de Nova York

Luigi Mangione, acusado de assassinar Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, compareceu ao tribunal em Nova York, onde se declarou inocente das acusações de assassinato e terrorismo. Ele enfrenta um total de 11 acusações, que incluem posse ilegal de arma e falsificação de documentos, além de outras acusações em nível federal. O crime ocorreu em um hotel localizado em Midtown Manhattan no dia 4 de dezembro, quando Mangione teria disparado contra Thompson utilizando uma arma impressa em 3D. Após o ato violento, ele fugiu do local e foi capturado em um McDonald’s na Pensilvânia.

Esta foi a primeira audiência de Magione no juizado estadual. O caso pode resultar em pena de morte no processo federal, embora os promotores ainda não tenham decidido se buscarão essa sanção. “Vamos contestar essas acusações, seja no estado ou no âmbito federal, com toda força”, disse a advogada Karen Friedman Agnifilo. As autoridades elevaram as acusações contra Mangione para assassinato em primeiro grau, apresentando evidências que incluem impressões digitais e gravações de câmeras de segurança que o ligam ao crime. Durante sua detenção, ele foi encontrado com um manifesto que criticava a indústria da saúde, além de um caderno que discutia o assassinato de um CEO.

Mangione chegou a Nova York em um ônibus que partiu de Atlanta e se hospedou em um albergue, utilizando uma carteira de motorista falsa para se identificar. O juiz responsável pelo caso assegurou que o réu terá um julgamento justo e agendou uma nova audiência para o dia 21 de fevereiro, onde mais detalhes sobre o processo poderão ser discutidos.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA