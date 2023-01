Luis Enrique está “mal na foto” entre os melhores técnicos do momento

E continua o mistério em torno do substituto de Tite na Seleção Brasileira. A “bola da vez”, como o Metrópoles mostrou aqui, seria o espanhol Luis Enrique, mas a CBF continua em silêncio.

Ainda não está totalmente descartada a hipótese de um técnico brasileiro, embora a preferência do presidente Ednaldo Rodrigues, ao que tudo indica, seja por algum medalhão do exterior.

Assim, já se falou de Zidane, Guardiola, Ancelotti e Mourinho. Todos teriam recusado, mas a CBF nunca confirmou oficialmente qualquer convite.

E, a propósito de treinadores de futebol, o momento parece oportuno para conferir o ranking da Federação Internacional de História do Futebol e Estatísticas (IFFHS), que aferiu o desempenho do ano de 2022 e divulgou o seu top 10.

Então, para a surpresa de ninguém, o velho Dorival Júnior – campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo – aparece em 8º lugar, à frente de Abel Ferreira, do Palmeiras, que ficou em 9º.

Carlo Ancelotti, campeão da Champions League com o Real Madrid, é o número 1 no ranking da IFFHS, seguido por Pep Guardiola, do Manchester City, e Walid Regragui, que antes de fazer história com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo do Catar foi vencedor da Liga dos Campeões da África com o Wydad Casablanca.

Ah, antes que eu esqueça, o espanhol Luis Enrique não está entre os melhores. Veja o ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol:

O top 10 da IFFHS1- Ancelotti

2- Guardiola

3- Walid Regragui

4- Klopp

5- Mourinho

6- Glasner

7- Unai Emery

8- Dorival Jr

9- Abel Ferreira

10- Ibarra

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!