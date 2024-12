Luis Lobianco revela ser fã de Vale Tudo ao dar detalhes de personagem

Na noite dessa sexta-feira (27/12), Luis Lobianco bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira e deu detalhes sobre seu personagem em Vale Tudo, que tem estreia prevista para março do ano que vem na TV Globo. Na trama, o ator dará vida a Freitas, que na primeira versão foi interpretado por João Camargo.

“É uma novela que é um clássico, eu fiquei superfeliz [por estar no elenco], nunca imaginei. Quando eu tinha seis anos de idade, eu era uma criança noveleira e acreditava que um dia eu ia entrar naquela história. E isto está acontecendo agora. Agora, já é hora de gravar, estamos a mil”, disse durante o show de João Gomes, na Arena Jockey.

Lobianco falou mais um pouquinho sobre Freitas: “É um assistente do vilão Marco Aurélio [Alexandre Nero]. É um cara que, a princípio, parece ser um coitado, muito humilhado. Mas, ele vai colocar as manguinhas de fora no decorrer da trama.”

O artista relembrou que assistiu Vale Tudo mais de uma vez, demonstrando ser fã do texto de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibido em 1988. “Eu já tinha visto a novela duas vezes na infância e depois no Viva, numa reprise, há uns 10 ou 15 anos atrás”, ressaltou.

Luis Lobianco completou: “Então, eu já conhecia bem a história. [Mas] para também não me influenciar muito no que já foi feito, dessa vez, eu preferi focar só no roteiro.”

Sobre se continua em Vai que Cola, humorístico exibido no Multishow, Lobianco afirmou que sim. “Eu continuo lá, claro. Vai que cola é minha casa. Nós vamos para 13ª temporada. Como é na Globo [o Multishow é um dos canais do grupo], tudo uma Globo só, facilita um pouco para organizar as gravações. Está tudo acertado [para continuar]”, contou.

Assumidamente homossexual, o famoso ainda comentou sobre a luta por respeito e direitos da comunidade LGBTQIAPN+ através da arte:

“Eu sou um ator, eu sou um artista, amo o que eu faço, amo contar história e eu acho que a melhor maneira de mudar as coisas que não estão certas é contando boas histórias. Mais do que só discurso, eu acredito muito no poder das histórias e como a emoção também pode educar as pessoas” finalizou.