Luisa Marilac volta a alfinetar Jojo Todynho: “Vou dar dor de cabeça”

Luisa Marilac voltou a rasgar o verbo neste sábado (23/11), contra Jojo Todynho e Luciano Hang, dono das lojas Havan. É que a cantora fez uma propaganda para a marca, usando um famoso bordão da influenciadora trans, que não gostou nadinha.

“Ai, meu Deus! Mais um dia… deixa eu ver aqui se a Jojo ou a Havana já jogaram um dinheirinho na minha conta. Não entendo, a Jojo mete tanto a língua na comunidade LGBT e continua se aproveitando, desfrutando da gente, né? Espremendo essa laranja até a última [gota]”, detonou num vídeo publicado no Instagram.

Marilac continuou alfinetando a famosa: “O pix não caiu. Eu jurando que ia passar um Natal abençoado e próspero. Eu só queria o que é meu, Jojo. E para de se aproveitar de uma comunidade que você cuspiu [no prato que comeu]”.

Luisa não deixou Hang de fora e debochando, pediu que o empresário pagasse seu direito autoral. “Havana, solta esse pix, porque eu vou dar dor de cabeça. Eu vou pro pau. Eu não quero nada mais do que é meu. Não tem jeito, vou ter que acionar os advogados”, reforçou.

Luiza Marilacc cobrou Jojo Todynho
Luisa Marilac
SBT se manifesta sobre ida de Jojo Todynho para o Fofocalizando
Luisa Marilac
Jojo Todynho posa de look preto
Luisa Marilac
Em meio às polêmicas, Jojo Todynho será capa da revista da Avon

No registro, Luisa Marilac finalizou afirmando que vai acionar a Justiça contra os dois. “O que eu posso fazer? Vamos pro pau, Jojo Todynho. Vamos pro pau, Havana!”, concluiu.

Veja o vídeo completo de Luisa Marilac alfinetando Jojo Todynho:

Entenda a treta

A ex-funkeira Jojo Todynho usou as redes sociais nesta sexta-feira (22/11) para anunciar que fechou uma parceria comercial com a marca Havan, do empresário Luciano Hang.

A novidade, no entanto, gerou polêmica. Luisa Marilacc, que ficou famosa após viralizar na internet, acusa da ex-amiga de Anitta de “roubar” seu bordão e cobrou seus “direitos autoriais”.

Jojo Todynho publicou nas redes sociais um vídeo em que é recepcionada por Luciano Hang. Ao descer de um avião, ela usa o mesmo bordão que tornou Marilacc famosa na internet.

“Haviam boatos que eu estava na pior”, diz a famosa, que fechou a nova parceria comercial após perder contratos com a Avon e a Knorr.

Luisa Marilacc se pronunciou e parabenizou Jojo Todynho pela nova conquista, mas fez questão de cobrar seus “direitos autorais” pela frase usada no vídeo.

“Luciano, Havan, Jojo Todynho, parabéns pela publicidade, amei que vocês usaram meus bordões pra esse fim de ano, ficou muito legal”, começou a famosa.

“Brilha prosperidade na vida de vocês, agora brilha prosperidade na vida da irmã também né? Vamos deixar o Natal da irmã mais feliz já que vocês usaram meus bordões pra uma propaganda comercial. Arrasem. Vou deixar o número do pix, vou deixar o número do meu advogado. E mais uma vez obrigado por terem usado meu bordão, e aqui esperando o pix da boneca pra animar ela no fim do ano”, reforçou.