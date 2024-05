Luisa Mell quebra duas costelas durante passagem por RS: ‘Não estava mais aguentando de dor’

A ativista dos animais Luisa Mell usou suas redes sociais na última segunda-feira (13), para falar aos seguidores o motivo que a afastou dos regastes dos bichos em Rio Grande do Sul. Mell acabou fraturando duas costelas e estava com muitas dores. Quando procurou ajuda médica, entendeu a gravidade da situação e precisou se afastar dos trabalhos presenciais. “Duas costelas quebradas, por isso não estava mais aguentando de dor. Diante de tanto sofrimento, continuei os resgates mesmo com a dor insuportável que estava. Mas teve uma hora que os remédios fortíssimos já não faziam mais efeito”, escreveu em trecho publicado nas redes. “Fui ao hospital e o exame mostrou o que eu mais temia: duas costelas quebradas. Queria saber quando poderia voltar, mas o médico me proibiu. E alertou que uma pancada neste local poderia ser fatal agora. Confesso que não sabia que era tão grave. Poderia ter perfurado algum órgão”, continuou explicando.

