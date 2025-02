Luiz Bacci lamenta não ter se despedido do Cidade Alerta em saída da Record: ‘Fiquei chateado’

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O apresentador Luiz Bacci falou pela primeira vez sobre sua saída da Record e do policialesco Cidade Alerta, em janeiro. Em entrevista para Celso Portiolli, no Domingo Legal, do SBT, neste domingo (9), ele diz que lamentou não ter se despedido de seu público no ar.

Segundo Bacci, foi uma opção da Record dele não ter conseguido falar sua última palavra ao público. O apresentador diz que, pelo tempo de casa, ele merecia a consideração.

“Eles acabaram encerrando o contrato sem despedida, que é o que me chateou. 17 anos é uma vida. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a Record. Você tem um apresentador que era a sua maior audiência e de repente ele quer menos tempo no ar. Eu entendi”, disse.

“Eu respeito a decisão deles, mas seria mais elegante para eles e para o público em uma despedida. Mas eu sou muito grato ao Edir Macedo e a família do Edir Macedo pelas oportunidades que me deu. Mas esse episódio nunca vai fazer com que meu amor e paixão pela Record morram depois de 17 anos de pura felicidade”, concluiu.

Luiz Bacci ficou, na verdade, 14 anos de Record, divididos em duas passagens. Ele chegou à emissora em novembro de 2010, depois de fazer sucesso no SBT do Rio de Janeiro.

Em 2013, Bacci passou a ser um dos principais repórteres do Cidade Alerta e ganhou a alcunha de Menino de Ouro de seu mentor, o âncora Marcelo Rezende (1951-2017).

Em 2014, assumiu o Balanço Geral SP, mas deixou o programa um mês depois após uma proposta da Band. Na TV do Morumbi, durou apenas dez meses e logo voltou para a Record, em 2015, na qual comandou os matinais Balanço Geral Manhã e SP no Ar durante dois anos.

Após a morte de Marcelo Rezende, assumiu o Cidade Alerta, e virou a maior audiência diária da emissora, com médias entre 7 e 9 pontos na Grande São Paulo. Reinaldo Gottino assumiu o lugar de Bacci.

