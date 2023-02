Luiz Caldas é chamado de velho durante show e dispara: ‘Vai ficar velho também’

O cantor Luiz Caldas, o pai do axé, esteve em Juazeiro, na Bahia, durante o Carnaval da cidade. Enquanto passava pela avenida com seu trio no evento que antecede o Carnaval de Salvador, o artista foi chamado de velho por um homem que estava parado, curtindo a música do famoso.

Sem pensar duas vezes, o cantor de 60 anos, interrompeu a apresentação para rebater o folião e alegar que estava muito bem para a idade dele, ao contrário do homem que, aparentemente, também tinha a mesma idade.

“Brother, você aí de branco igual a mim. Olha, espero que você chegue aos 60 anos como eu estou: bem. Velhice não é problema para ninguém. Você vai ficar velho também, se Deus permitir. Eu também era forte assim. Mas isso passa, e a inteligência fica”, disse Luiz sendo aplaudido pelos foliões.