Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito Rei da América 2024 pelo jornal El País

O jogador Luiz Henrique, atacante do Botafogo, ganhou o título de Rei da América na edição 2024 do prêmio promovido pelo jornal El País. O jogador recebeu um total de 128 votos, destacando-se por suas atuações na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, onde balançou as redes 12 vezes em 55 jogos. Nas redes sociais, ele compartilhou sua alegria e agradeceu a Deus, ao Botafogo e aos colegas de equipe.

Na mesma votação, o português Artur Jorge, também do Botafogo, recebeu menção honrosa, evidenciando a força do clube na temporada. A premiação, que reconhece os melhores jogadores do continente, teve um grande destaque para o desempenho dos atletas do Botafogo, que se mostraram fundamentais nas conquistas do ano.

Na versão feminina do prêmio, Gabi Zanotti, jogadora do Corinthians, foi eleita a Rainha da América. Gabi Portilho e Vic Albuquerque completaram o pódio, ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente. O Corinthians teve um ano excepcional, conquistando a Série A1 do Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e a Libertadores, solidificando sua posição como uma das principais equipes do país.

