Luiz Kingsman lança álbum para o Dia do Namorados

Preparem os lenços porque ela veio para emocionar. A cantora drag queen Luiz Kingsman lançou, nesta segunda, 3 de Junho, seu primeiro Ep para o Dia do Namorados, que aqui no Brasil se comemora no dia 12 de junho. Recolhendo as garras a nossa “Gatinha de Sainha” optou pelo pop romântico em um álbum com três faixas.

Ao longo da semana a cantora lançou vários depoimentos em seu perfil do Instagram, contanto tudo sobre o projeto, inclusive a inspiração da obra.

O Ep foi inspirado na lenda oriental “Akai Ito” ou “Fio vermelho do destino”, a lenda fala que duas almas gêmeas estão destinadas a se reencontrarem em todas as vidas, pois estão ligadas por um fio vermelho invisível. A drag fala que mesmo sendo lançado para o feriado do Dia dos Namorados, o álbum é para todos aqueles que esperam sua alma gêmea. Inspirador!

Luiz Kingsman é uma cantora drag queen de Pernambuco, que vem se consolidando no cenário da música no país. Indo do pop ao funk, a artista esbanja simpatia por onde passa. Vale lembra que o coração de Luiz está apaixonado nas suas novas canções, mas a mesma já contou que seu novo álbum de Pop funk já está nos estágios finais de produção, ela trabalha.

Ouça agora em todas as plataformas digitais “Até Nos Encontrarmos Novamente”.