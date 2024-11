Luiz Marinho ameça pedir demissão se governo promover mudanças no seguro-desemprego e abono salarial

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, declarou que não há qualquer discussão em andamento sobre possíveis alterações no seguro-desemprego e no abono salarial do PIS/Pasep. Ele deixou claro que, caso decisões sobre esses assuntos sejam tomadas sem sua participação, considerará isso uma ofensa e não hesitará em pedir demissão. Marinho ressaltou a importância de que as áreas técnicas do governo realizem análises detalhadas e apresentem propostas fundamentadas. Ele também criticou a divulgação de estudos que não foram autorizados, reforçando que não há diálogo sobre essas questões dentro do governo. O ministro ainda mencionou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não o informou sobre eventuais mudanças.

Apesar de a equipe econômica estar avaliando a possibilidade de modificar o seguro-desemprego como uma forma de reduzir despesas, essas sugestões têm encontrado forte resistência tanto no meio político quanto entre as centrais sindicais. Uma das propostas em discussão sugere que as alterações se apliquem apenas aos trabalhadores que recebem acima de dois salários mínimos, o que representaria um terço dos gastos com essa política.

Marinho expressou sua preocupação com a forma como essas discussões podem impactar os trabalhadores e afirmou que o governo não deve contar com seu apoio para implementar mudanças em políticas que favorecem essa população. Ele reiterou que não há um debate formal sobre o seguro-desemprego no governo e que, se houver estudos sobre o tema, eles devem ser discutidos internamente antes de qualquer divulgação pública.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA