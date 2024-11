Luiz Viana comemora reeleição ao Conselho Federal ao lado de Daniela Borges

O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Luiz Viana, comemorou a vitória do grupo “União Pela Advocacia”, na eleição da categoria nesta terça-feira (19), no gabinete oficial da presidente reeleita da seccional, Daniela Borges.

“O 86 é o nosso grupo, nós somos liderados, eu me considero liderado por Daniela Borges. Eu acho que é o resultado do trabalho. Essa reeleição de Daniela Borges é muito merecida, porque ela é muito trabalhadora, muito exigente consigo mesma, e por outro lado está com as mãos cheias de trabalho para mostrar a advocacia. Então eu acho que não é exatamente uma resposta nossa, é uma resposta da advocacia”, disse o ex-presidente da seccional em entrevista ao Bahia Notícias.

Com relação ao novo mandato no Conselho Federal, no triênio 2025/2027, o conselheiro afirma: “Eu quero ter a oportunidade de ser, mais uma vez, um conselheiro federal capaz de levar para o Conselho Federal a voz da advocacia da Bahia, sendo liderado por Daniela Borges”, conclui.