Luiz Viana despista críticas da oposição nas eleições da OAB-BA e diz que “não tem lugar para ressentimentos”

“Não tenho visto, não acompanho. No nosso grupo não tem lugar para ressentimentos. Ressentimento dizia Shakespeare é você tomar veneno e torcer para que o outro morra. Então a gente tá aqui fazendo uma campanha com muita alegria, com muita energia positiva, trazendo esperança para a classe. Então não procuro saber o que a oposição tá falando”, disse Viana.

O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA) e candidato à reeleição, Luiz Viana Queiroz, afirmou que não tem acompanhado as críticas da oposição sobre uma possível permanência da chapa de Daniela Borges na liderança da OAB-BA. Em entrevista ao Bahia Notícias nesta quinta-feira (24), Viana disse que o grupo da atual presidente “não tem lugar para ressentimentos”, não buscando informar sobre as críticas.

O conselheiro também avaliou a mudança do Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a ferramenta sistema Eproc. Na entrevista, Viana relembrou quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) unificou os sistemas por meio do PJe e disse não entender as “políticas de avanço e retrocesso”.

“Quando o CNJ era presidido por Joaquim Barbosa eu estava presente assistindo a sessão quando decidiram unificar todos os sistemas do Brasil através do PJe desenvolvido pelo CNJ de forma gratuita. Eu não consigo entender no Brasil essas políticas de avanço e retrocesso, porque já deveria estar unificado com um único sistema que fosse bom para todo mundo. Não consigo entender porque dar um passo para trás”, disse Viana.