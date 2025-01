Luiza Ambiel surpreende e grava conteúdo ousado com casal: “Descobri o que é squirting com “eles

A ex-integrante de A Fazenda e musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel, voltou a ser assunto nas redes sociais e na mídia ao revelar sua mais recente empreitada no universo adulto. A atriz e apresentadora decidiu explorar novos territórios ao gravar um conteúdo explícito ao lado do casal Mel Fire e Dom Alan, dois nomes conhecidos nas plataformas de

entretenimento adulto.

Em declarações divulgadas em suas redes sociais, Luiza não escondeu a surpresa com a experiência. “Foi uma descoberta. Sempre ouvi falar sobre o squirting, mas nunca imaginei que viveria algo assim”, comentou a artista, que agora também tem seu próprio espaço em uma plataforma adulta de vídeos sob demanda.

A parceria com Mel Fire e Dom Alan foi marcada por cenas de forte apelo sensual e explícito, algo que Luiza nunca havia explorado em sua vida sexual. Segundo fontes próximas, o conteúdo é voltado para quem busca experiências intensas e está disponível exclusivamente na plataforma onde os três artistas mantêm seus perfis.

A repercussão foi imediata. Enquanto alguns fãs elogiaram a coragem de Luiza por se reinventar e explorar sua sensualidade, outros demonstraram surpresa pela mudança de rumo na carreira da artista.

“Sempre admirei a Luiza pelo que ela representa. É incrível vê-la quebrando tabus e se permitindo viver novas experiências”, comentou um seguidor em uma de suas publicações no Instagram.

Luiza, por sua vez, garantiu que está feliz e segura com sua escolha: “Chegou o momento de me permitir, de explorar minha liberdade como mulher. Estou vivendo intensamente e sem medo de julgamentos.”

Mel Fire e Dom Alan, que já são conhecidos por conteúdos de alto impacto na indústria adulta, falaram sobre a parceria com Luiza. “Ela foi incrível, muito dedicada e aberta a aprender. Foi uma troca genuína”, destacou Mel. Dom Alan também elogiou a artista: “Luiza trouxe autenticidade e mostrou que sensualidade não tem idade.”

A nova empreitada de Luiza Ambiel mostra que, para ela, a idade é apenas um número, e os desafios são apenas um convite para se reinventar. A atriz e apresentadora prova mais uma vez que está disposta a se lançar em novas aventuras, sem perder sua essência e

carisma.

Foto: Cauê Garcia