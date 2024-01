Luiza pediu para Yasmin Brunet fazer topless no BBB24: “Peito lindo”

Yasmin Brunet, filha da eterna topmodel brasileira Luiza Brunet, foi confirmada no camarote do BBB24. A mãe da nova sister não apenas apoiou a decisão da filha de participar do reality show como deu ideias inusitadas para a jovem se destacar no programa como “balançar a rabeta” e “fazer topless”.

Os conselhos maternos foram compartilhados por Yasmin, em um vídeo onde ela mostra a reação da mãe famosa à notícia de que entraria para o BBB24. “Qual conselho a sua mãe te daria se vc contasse que iria para o BBB? A minha me mandou fazer topless”, escreveu a atriz, que já mostrou os seios na TV, em cena na novela Verdades Secretas.

“Qual o problema? Você tem um peito lindo, é jovem, tem corpão, por que não?”, surpreendeu Luiza Brunet.

A veterana também instruiu a filha sobre a postura no jogo. “Você é inteligente, articulada, eu não fico nem um pouco preocupada com você ir, ficaria preocupada se você não fosse. Escolhe um grupo legal, mas tem que articular com todo mundo”, ressaltou, antes de completar: “Inteligência emocional, para você não perder o equilíbrio. Você é uma mulher que teve muitas experiencias, desde muito pequena. Suas próprias experiências são estimuladoras. A nossa melhor historia, é nossa história verdadeira”.

Confinada com a rival Yasmin realmente vai precisar de muita inteligência emocional mesmo. Isso porque a modelo e atriz vai ficar confinada 24 horas por dia com sua principal rival, a tiktoker Vanessa Lopes, que também foi confirnada no BBB24. As duas já trocaram farpas públicas por causa do surfista Gabriel Medina, que já se relacionou amorosamente com as duas.