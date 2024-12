Luka Doncic ficará fora da NBA por um mês devido a lesão na panturrilha

Luka Doncic, estrela do Dallas Mavericks, ficará fora das quadras da NBA por aproximadamente um mês devido a uma lesão na panturrilha. O incidente ocorreu durante a partida contra o Minnesota Timberwolves, realizada no dia de Natal. Após a lesão, o jogador passou por uma ressonância magnética e será reavaliado no início de fevereiro. O jogador de 25 anos já havia enfrentado problemas de lesão anteriormente, tendo perdido oito jogos nesta temporada.

WhatsApp

A co aconteceu enontusãquanto ele tentava realizar uma jogada no final do segundo quarto. Com a previsão de ficar afastado, Doncic deve perder até 17 partidas, o que o impede de concorrer a prêmios individuais, como o MVP da temporada. Atualmente, os Mavericks ocupam a quarta posição na Conferência Oeste e, mesmo sem Doncic, conseguiram um desempenho positivo, com seis vitórias em oito jogos. A contribuição de Kyrie Irving, que tem uma média de 24 pontos por partida, tem sido fundamental para a equipe nesse período difícil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias