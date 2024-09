Lula abordará fome e clima em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Uma reunião do G20 também está programada para ocorrer na sede da ONU, onde Lula fará a abertura da segunda reunião ministerial

Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil apresentará uma proposta de cooperação



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um discurso na próxima terça-feira (24) na 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde abordará questões relacionadas ao combate à fome e à crise climática. O embaixador Carlos Márcio Cozendey, do Ministério das Relações Exteriores, ressaltou que o discurso de Lula incluirá temas como inclusão social, transição energética e a necessidade de uma reforma na governança global. Neste ano, a Assembleia Geral tem como tema central “Unidade na diversidade para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos”. Lula terá a oportunidade de se pronunciar logo após o secretário-geral da ONU, António Guterres, o que destaca a relevância de sua mensagem.

Cozendey também enfatizou a urgência de ações contra queimadas e eventos climáticos extremos que afetam o Brasil. Lula chegará aos Estados Unidos no sábado (21) e retornará ao Brasil na quarta-feira (25), durante sua estadia, ele participará de reuniões com líderes de diferentes nações e grupos de interesse. No dia 22, o presidente brasileiro estará presente na abertura da Cúpula do Futuro, que se concentrará em crises de segurança emergentes e nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O resultado desse evento será o Pacto para o Futuro, que abordará questões cruciais como desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Além disso, Lula presidirá uma mesa redonda que discutirá democracia e extremismos, com foco na proteção das instituições democráticas e nos efeitos da desinformação. Essa discussão é fundamental para fortalecer a democracia em tempos de polarização.

Uma reunião do G20 também está programada para ocorrer na sede da ONU, onde Lula fará a abertura da segunda reunião ministerial, abordando a reforma da governança global e a arquitetura financeira. Essa é uma oportunidade para o Brasil se posicionar em questões econômicas globais. Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil apresentará uma proposta de cooperação. Lula também terá encontros com o secretário-geral da ONU e outros líderes mundiais. A agenda da visita ainda está sendo finalizada, e não está previsto que a crise da Venezuela seja discutida durante essa viagem.

