Lula adia viagem ao Chile para acompanhar situação no RS

Presidente iria ao país na 5ª feira (16.mai) para se encontrar com o líder chileno Gabriel Boric; nova data ainda não foi divulgada

Na imagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoa a região metropolitana de Porto Alegre, em 5 de maio Ricardo Stuckert/Planalto – 5.mai.2024

PODER360 13.mai.2024 (segunda-feira) – 8h24



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria ao Chile devido ao agravamento da situação de calamidade pública enfrentada pelo Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo se reuniria com o presidente chileno, Gabriel Boric, na próxima 5ª feira (16.mai.2024). A nova data da viagem ainda não foi divulgada.

No domingo (12.mai), o Estado gaúcho voltou a ser atingido por fortes chuvas. O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais) emitiu um alerta para alto risco de deslizamento e novos alagamentos em algumas regiões gaúchas durante a semana. Há risco de quedas de barreira.

A previsão é que o nível do rio Guaíba também volte a subir, já que há chuva prevista no Estado até a 4ª feira (15.mai). O número de desalojados pelas enchentes chegou a 538.743. O número de mortos é 143, enquanto 125 pessoas estão desaparecidas. Há outras 806 feridas.

Veja imagens da situação no RS:

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes | Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes | Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Imagem aérea mostra enchente em Porto Alegre | Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos | Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos | Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

A Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), localizada em Canoas (RS), região metropolitana de Porto Alegre, abriga mais de 6.000 pessoas; segundo o último balanço da Defesa Civil, 81.043 pessoas estão em abrigos no Estado | Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

A Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), localizada em Canoas (RS), região metropolitana de Porto Alegre, é o maior centro de concentração de doações e acolhimento de desabrigados (6.000) das vítimas das fortes chuvas no Estado. O complexo universitário abriga mais de 6.000 pessoas e mobiliza 1.200 voluntários. | Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Pessoas e animais resgatados são levados para abrigos

Centro de Porto Alegre completamente alagado | Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024

Familiares levam mantimentos para mulher ilhada em apartamento no centro de Porto Alegre – 11.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes | Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Centro de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, completamente alagado | Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes | Sérgio Lima/Poder360

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Na imagem acima, o centro de Porto Alegre totalmente alagado; previsão é de mais chuvas | Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes

Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Chuvas no Rio Grande do Sul causaram enchentes | Sérgio Lima/Poder360 – 11.mai.2024