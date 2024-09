Lula afirma que está otimista com acordo entre Mercosul e União Europeia

‘Eu disse à Ursula von der Leyen que o Brasil está pronto para assinar, que agora a responsabilidade é toda da União Europeia e não do Brasil’, disse Lula, nesta quarta-feira (25), durante coletiva na sede da ONU

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente Lula encerrou a agenda em Nova York na tarde desta quarta-feira (25) e retornou ao Brasil



Após se reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante viagem a Nova York, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que está otimista com um possível acordo entre Mercosul e a União Europeia (UE). “Eu nunca estive tão otimista com o acordo com a União Europeia. Eu disse à Ursula von der Leyen que o Brasil está pronto para assinar, que agora a responsabilidade é toda da União Europeia e não do Brasil”, afirmou Lula, ao fazer um balanço da sua viagem, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), onde discursou na terça (24).

O presidente defende que o Brasil está pronto para fazer o acordo. “Nós estamos prontos. Estamos prontos para fazer o acordo. Eu ainda disse para ela Ursula, se vocês se prepararem, nós poderemos assinar durante a reunião do G20 ou quem sabe, uma reunião, até com champanhe, na sede da União Europeia”, declarou. “Nós temos muitos outros acordos para fazer”, disse.

Lula contou, ainda, que embarca no domingo (29) para o México, onde terá uma bilateral com a nova presidente, Claudia Sheinbaum, e para atrair mais investimentos para o Brasil. “Vou tentar convencer os mexicanos a investir mais aqui e os brasileiros a comprar mais no México”, afirmou. O presidente da República encerrou a agenda em Nova York na tarde desta quarta-feira (25) e retornou ao Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira