Lula afirma que ‘Maduro é problema da Venezuela, não do Brasil’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que a situação política na Venezuela não constitui um problema direto para o Brasil. Durante uma entrevista à Rede TV, Lula expressou sua preocupação com o processo eleitoral venezuelano, destacando a falta de confiança nos resultados anunciados pelo governo de Nicolás Maduro. Na época das eleições, o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, esteve na Venezuela com a expectativa de receber as atas eleitorais, o que não ocorreu. Por essa razão, o Brasil, ao lado de outros países sul-americanos, optou por não reconhecer a reeleição de Maduro. Apesar disso, Lula enfatizou que não cabe ao Brasil interferir em questões internas de outro país.

O governo brasileiro, segundo Lula, tem interesse no desenvolvimento da Venezuela, mas não pretende tomar atitudes que interfiram em seus assuntos internos. A relação entre Brasil e Venezuela, que já foi mais próxima anteriormente, mudou, mas o presidente do Brasil busca minimizar as tensões, afirmando que os laços permanecem. Maduro, por sua vez, adotou um discurso crítico em relação ao governo brasileiro.

Publicado por Luisa Cardoso