Lula agenda reunião com ministros e se encontrará com Marina Silva para discutir incêndios florestais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agendou uma reunião com seus ministros e líderes do governo no Congresso para esta segunda-feira (16), às 9h30, no Palácio do Planalto. Estarão presentes os ministros Rui Costa, da Casa Civil; Fernando Haddad, da Fazenda; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; e Paulo Pimenta, da Comunicação Social, além dos líderes governamentais. Após a reunião matinal, Lula participará, às 12h, da cerimônia de formatura de novos diplomatas promovida pelo Instituto Rio Branco. Às 15h, o presidente se reunirá com Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, e, em seguida, às 16h30, estará presente no lançamento do Cartão Mei, uma iniciativa voltada para o apoio a microempreendedores.

Além dessas atividades, Lula também se encontrará com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tratar de estratégias relacionadas à emergência climática. Recentemente, o presidente sobrevoou o Parque Nacional de Brasília, que foi severamente afetado por incêndios, ressaltando a importância de ações efetivas para combater esses desastres. Durante sua visita ao parque, Lula destacou que a Polícia Federal está investigando os responsáveis pelos incêndios, com 52 inquéritos abertos até o momento.

