Lula agenda visita de Estado ao Japão para março de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva programou uma visita oficial ao Japão, agendada para março de 2025. A viagem foi combinada em um encontro bilateral entre Lula e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, após o fim do encontro de cúpula do G20, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19). Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde a posse de Ishiba, em outubro de 2024. Lula viajará com uma comitiva empresarial.

Durante a reunião de hoje, os líderes abordaram diversos assuntos, incluindo carros híbridos e movidos a hidrogênio, a cooperação na área de agricultura e indústria, além de financiamentos para o setor agrícola brasileiro. Os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Carlos Fávaro (Agricultura) também participaram da reunião junto com Lula.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos