Lula ainda não foi a 8 Estados depois de um ano no Planalto

21.jan.2024 (domingo)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou seu périplo nacional na semana passada quando visitou, a trabalho, Bahia, Pernambuco e Ceará. A preferência pelo Nordeste repetiu destinos já visitados pelo chefe do Executivo em 2023. A região foi a 2ª mais visitada por Lula no ano passado.

Lula deseja percorrer o Brasil em 2024 por causa das eleições municipais de outubro. Já afirmou querer ser um cabo eleitoral para seus aliados. Também precisará atuar diretamente na definição das candidaturas do PT nas principais cidades do país e nas alianças com outros partidos nos Estados.

O partido pretende usar sua volta ao Planalto para conquistar mais prefeitos e vereadores. A ideia é que a legenda possa ter mais relevância no cenário político municipal depois de anos de resultados ruins. O PT tem só 227 dos 5.568 prefeitos do Brasil.

No ano passado, as visitas de Lula foram mais frequentes em Estados onde os petistas têm menos prefeituras. O que faz sentido como estratégia para ampliar a presença do partido em mais cidades.

A escolha por iniciar o périplo de 2024 pelo Nordeste, no entanto, tem duas justificativas. A região é mais simpática ao petista e tende a recebê-lo melhor. É um teste popular seguro para medir, no início das pré-campanhas, o tamanho da influência que Lula poderá ter. E, ainda que os nordestinos tenham dado vitória a Lula nas eleições presidenciais, o bolsonarismo e a oposição cresceram na região e preocupam o PT.

Além disso, Lula aproveitou a viagem para negociar a presença do PT nas disputas. Em Recife, por exemplo, o presidente jantou com o prefeito João Campos (PSB), que disputará a reeleição. Os petistas querem emplacar o vice na chapa do pessebista.

Ainda assim, há críticas por Lula priorizar o Nordeste. Desde o início do seu 3º mandato, em 2023, ele não visitou 8 Estados. O principal deles é Minas Gerais, 2º maior colégio eleitoral do país, onde Lula venceu Bolsonaro no 2º turno por apenas 0,4 p.p. de diferença –o que foi vital para sua vitória.

O petista prometeu visitar os mineiros no ano passado. Disse, inclusive, que convidaria o governador Romeu Zema (Novo), da oposição, para o ato que fosse fazer. A viagem, porém, nunca foi realizada.

Correligionários das outras regiões do país têm cobrado o presidente, mas Lula já sinalizou insatisfação com a coordenação dos compromissos pensados para ele nos Estados voltadas para esse fim. Quer entregar ou anunciar obras de relevância, mas reclama das agendas montadas para ele.

Viagens em 2024 Lula viajou para Salvador (BA) na manhã de 5ª feira (18.jan.2024), onde assinou o acordo de parceria para construção do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Depois, seguiu para Recife (PE) para participar de evento que marcou a retomada das obras da refinaria de Abreu e Lima.

Na 6ª feira (19.jan.2024), Lula participou da cerimônia de troca de comandantes do Comando Militar do Nordeste e de evento na Escola de Sargentos das Armas. Depois, viajou para Fortaleza (CE) para assinar o decreto de criação do 2º campus do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica).

Na próxima 6ª feira (26.jan.2024), o presidente deve ir à cidade de Patos, na Paraíba. Entregará unidades do Minha Casa, Minha Vida na região.